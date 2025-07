Adriane Galisteu diz que foi punida por diretor após recusa em ficar nua

Como punição pela recusa em ficar nua, Adriane contou que sua personagem perdeu fala, além de ter sido morta e ressuscitada duas vezes. "Aí ele ficou com raiva, tirou todo o meu texto, fiquei de castigo. Eu ressuscitei duas vezes na novela. Ele me matava, e eu falava 'graças a Deus'. Passava um tempo ele me trazia de volta. No final da novela eu virei uma bruxa, andava com uma cobra na mão, já tinha levado tiro e facada".

Adriane Galisteu atuou na versão de "Xica da Silva" escrita por Walcyr Carrasco para a Rede Manchete. A produção, estrelada por Taís Araújo, tinha direção-geral de Walter Avancini. Depois dessa experiencia, ela só retornou às novelas com papel fixo em "O Tempo Não Para" (2018), na Globo.