Acusações, indireta de ex e processo: a separação de MC Daniel e Lorena

Declarações do influenciador ganharam repercussão após Mel Maia, ex-namorada de Daniel, curtir a indireta numa página de fofoca. Além disso, a atriz ainda publicou um story no Instagram em tom enigmático e classificado como "recado sobre Daniel".

No tempo certo. Sempre no tempo certo.

Mel Maia

Lorena Maria negou ter sido agredida por MC Daniel Imagem: Reprodução/Instagram

Lorena Maia saiu em defesa de MC Daniel e afirmou que o amigo de mentir sobre o ex. "Não procede absolutamente nada do que o Rapha falou. Nada. Não sei com qual intenção, até porque destruir mais o que não é? Se eu jamais vim expor alguém ou difamar, ninguém tem direito de fazer isso! Não procede. Nunca expus nenhum relacionamento e nunca irei expor".

Quero seguir com minha paz e minha imagem sólida pelos meus trabalhos e não por exposições, brigas e confusões. Pra mim, acabou aqui. Não existe dependência emocional, só estou no meio do olho de um furacão e vou sair dele, limpa, íntegra e sem prejudicar ninguém e voar como sempre voei. Cada vez mais alto e mais forte e mesmo que esteja nas cinzas é dela que vou renascer. Lorena Maia

Após toda repercussão, MC Daniel anunciou que vai processar quem propagou as acusações de que ele teria sido agressivo com Lorena Maria. O anúncio aconteceu via publicação de comunicado de sua assessoria jurídica.