Silvia diz que Silvio Santos não incentivou seus estudos: Não dava dinheiro

Formada em medicina veterinária, Silvia Abravanel contou que seu pai, Silvio Santos, não aceitou bem sua decisão de fazer a faculdade. Ao Alt Tabet, do Canal UOL, ela relembrou que Silvio não escondia que seus planos para a filha envolviam dedicação integral ao SBT. Silvia concluiu o curso, mas não chegou a exercer a profissão de veterinária, e hoje trabalha como apresentadora e diretora na emissora de TV da família.

Silvia contou que precisou insistir e bater de frente com Silvio para poder concluir os estudos. "De 15 para 16 anos veio o convite para trabalhar com ele, gostei da ideia, mas negociei. Falei: 'vou trabalhar com você, quero aprender uma coisa diferente, mas quero que me deixe fazer minha faculdade de medicina veterinária, que era um sonho de infância'", iniciou.

Dono do SBT tentou "atrapalhar" seus estudos, revelou Silvia. "Quando chegou o momento de eu fazer veterinária, ele fez de tudo que você possa imaginar para atrapalhar minha faculdade, tanto que fui fazer em Presidente Prudente [longe dele]. Ele não me dava mesada, não me dava dinheiro para comprar livros, não dava dinheiro para o lanche da minha faculdade. Mas eu sempre fui muito incisiva no que eu queria, por mais que ele estivesse lá fazendo tudo para aquilo não acontecer, eu batia de frente com ele, de forma corajosa, até porque era ele quem pagava a faculdade, mas consegui me formar".