Amor e liberdade: 'Hair' retorna com Rodrigo Simas e mantém nudez em cena

Nudez virou poesia

A nudez é mantida no espetáculo, mas já não choca tanto como no passado. Ainda assim, gera burburinho: "Me sinto uma idosa conservadora", brincou uma espectadora na estreia vip, no Teatro Riachuelo Rio, ao reagir a cenas de Simas seminu. Gritos de "gostoso" para ele também foram ouvidos na plateia.

No final do primeiro ato, parte do elenco se despe completamente em cena. Para Borelli, essa exposição, hoje, tem um caráter mais simbólico que chocante. "A nudez é o que menos impacta na peça hoje. A gente aborda temas tão complexos que a nudez vira só uma passagem poética. É uma metáfora: se despir para conseguir tomar uma decisão que muda a vida do personagem".

Rodrigo diz se sentir confortável com a nudez do personagem. "É sempre bom quando a gente tá bem consigo. Eu malho por saúde, malho por estética também, não vou mentir. Prefiro estar me sentindo bem do que ficar noiado com alguma coisa em cena."

Thati Lopes também está no elenco da nova montagem de 'Hair' Imagem: Caio Gullaci

Voz e corpo em cena

No palco, 30 atores dão voz às músicas que se tornaram hits mundo afora, como "Aquarius" e "Let the Sunshine in". Estreando no teatro musical profissional, Rodrigo Simas precisou enfrentar o desafio de cantar ao vivo e sustentar duas horas e meia de espetáculo com grande carga física.