Mulher erra pergunta de R$ 1 milhão e ganha R$ 500 mil no Domingão com Huck

Eliza Feitosa errou a última pergunta do "Quem Quer Ser um Milionário?" e conquistou R$ 500 mil no Domingão com Huck (Globo).

O que aconteceu

Moradora de Sergipe, a auxiliar administrativo errou a última pergunta do milhão. A pergunta foi sobre futebol: Qual era o nome do atacante uruguaio que com seu gol calou 200 mil torcedores brasileiros no Maracanã na final da copa de 1950 no famoso 'macaranaço'?. A resposta era Alcides Ghiggia, mas ela apontou Obdulio Ghiggia.

Com o prêmio, Eliza queria ajudar a mãe a comprar uma casa. "Minha história é humilde, mas a educação muda tudo. Esse é o caminho."