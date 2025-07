Morre cantora Sol, sucesso dos anos 1980, aos 59 anos

Corpo da artista será velado a partir das 11h de segunda-feira (14), no Cemitério da Vila Formosa, na Zona Leste de São Paulo. O sepultamento está programado para às 13h.

Carreira

Ainda criança, ela se dedicou à música e artes, estudando piano, acordeão, balé clássico e canto lírico. Mais tarde, também se tornou bacharel em Direito e trabalhou como modelo. Descoberta por uma gravadora, Sol iniciou na música, se transformando em um "sex symbol" para a época.

Após muito sucesso no Brasil, Sol morou um tempo no Japão e acabou ganhando o apelido de "Musa do Imperador do Japão", devido ao público que cativou na Ásia, apresentando seus shows. Ela cantava em inglês, francês, espanhol, italiano, alemão e japonês.