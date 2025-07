Felipe Neto rebate suposta briga e afastamento do irmão Luccas: 'Superado'

Eu e meu irmão nos amamos mais que qualquer coisa no mundo. Eu morreria para salvá-lo e ele morreria para me salvar. Nós crescemos juntos, com uma ligação que poucos atingem na vida. Felipe Neto



Felipe negou o afastamento entre eles. "Tivemos distanciamentos? Sem dúvida! Brigas? Também. Família tem isso. Mas nunca deixamos de nos amar imensamente. Sou o padrinho do seu primeiro filho e ele será do meu."

Ele comentou o vídeo. "Ele compartilhou uma dor do nosso passado: o fato de que, quando eu tinha 23 anos e comecei a ganhar dinheiro, deixei a casa da minha mãe (onde morávamos) e não me ofereci pra pagar sua faculdade. Eu não sabia dessa dor e esse momento do vídeo mexeu muito comigo, fiquei com vontade de chorar, de abraçar meu irmão e implorar perdão, voltar no tempo e pagar tudo que ele precisasse."

Felipe Neto explicou que a questão já está superada. "O que preciso que entendam: não existe mais essa dor. Depois do vídeo, o Luccas me explicou que pensou que eu soubesse, que isso estava superado totalmente e que eu poderia cortar do vídeo. Decidi manter, porque eu queria que vocês vissem uma conversa real."

O influenciador criticou os cortes espalhados do vídeo na internet. "Luccas não é ingrato, ele sabe da importância que temos na vida um do outro, mas o corte do vídeo mostra apenas o que os abutres de internet se interessam."

Ele finalizou. "Eu e meu irmão nos amamos infinitamente e nada vai mudar isso. Parem de tirar conclusões por cortes de 1 minuto em vídeo de rede social."