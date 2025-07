Famílias de vítimas do acidente de Marília Mendonça pedem revisão do seguro

Nós sabíamos que era injusto, mas aceitamos. Então cabe a consciência deles se quiserem reverter algo que não foi justo . George Freitas, pai do produtor Henrique Bahia

Rafael Vannucci, que era melhor amigo do produtor Henrique Bahia, também apoiou uma nova revisão do seguro. "Henrique estava com a Marília desde o primeiro ensaio até o último momento da vida dela. Ele foi honrado como precisa? A gente só tá pedindo que fosse feito uma divisão justa. Quantas vidas havia naquele avião? Cinco. Vamos dividir isso por 5 pessoas."

Euda apontou na entrevista à Record que gostaria que a própria família de Marília fizesse esse movimento. "Gostaria que o caminho mais acertado fosse que a família colocasse a mão na consciência."

Euda Dias, ex-esposa do piloto, o comandante Geraldo Medeiros Imagem: Divulgação/Record

Marília foi considerada a vítima com "receita maior de geração de riqueza". Robson Cunha, advogado de Ruth Moreira, disse à CNN que os representantes de todas as partes concordaram com essa divisão. "Na audiência, na qual sequer Dona Ruth estava presente, todos entenderam que a Marília era a mais nova, com maior expectativa de vida e que tinha uma receita maior de geração de riqueza", explicou.

Ainda segundo o advogado de Ruth, a seguradora previa uma apólice de US$ 2 milhões. À CNN, o representante disse que, conforme decidido em juízo, 50% do valor foi destinado a uma conta em nome de Léo, filho de Marília.