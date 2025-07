Bárbara Evans reclama de perrengue em hotel por confusão com Thiaguinho

Bárbara Evans, 34, contou ter passado por um perrengue no hotel onde está hospedada no final de semana devido a uma confusão com o cantor Thiaguinho, 42, hospedado no mesmo local.

O que aconteceu

A influenciadora contou o problema no início da manhã de hoje. Ela e o marido estão hospedados em Araçatuba, interior de São Paulo. "Bom dia, gente! Noite atordoada por aqui. Ontem teve show do Thiaguinho e do Belo. Era umas três horas da manhã e um cara, que devia estar bêbado, veio aqui no hotel, porque o Thiaguinho também está hospedado aqui. Ele gritou durante a noite toda, 'Thiaaago' e muito alto."