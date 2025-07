Suzy Rêgo sofre tentativa de golpe e alerta: 'Queriam entrar no meu banco'

Suzy Rêgo, 58, sofreu tentativa de golpe e alertou seguidores nas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz contou no Instagram que sofreu mais uma tentativa de golpe. "No final da tarde da sexta-feira, golpistas tentaram se passar pela equipe de advogados com quem eu trabalho faz tempo. Alegavam que nós conseguimos ganhar uma causa. Eles disseram que nós vencemos e que precisavam só fazer um procedimento para que eu recebesse uma quantia expressiva de dinheiro pelo ganho de causa."

Suzy confessou que quase passou seus dados, mas retrocedeu. "Eu desconfiei um pouco porque a chamada de vídeo só eu estava em vídeo. Perguntei do meu advogado, eles falaram 'Ele está aqui', mas não conseguia ver. Eles queriam entrar no aplicativo do meu banco. Por alguns segundos, eu entrei, mas meus anjos de luz disseram: 'Sai que é golpe!'