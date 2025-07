Sucesso em novo formato: novela com Jessika Alves viraliza no celular

Na novela, Jessika dá vida à intensa Nathália Queiroz, uma jovem desesperada para salvar a vida da mãe, que aceita se casar com um homem recém-saído da prisão, o filho bastardo de uma poderosa família. O que começa como um sacrifício transforma-se numa jornada cheia de reviravoltas.

O convite chegou quando eu estava saindo de uma gravação, então emendei um trabalho no outro. A preparação foi corrida, só dois dias de ensaios, mas mergulhei de cabeça na Nathália. O trabalho mais profundo aconteceu mesmo em casa, buscando o tom certo da personagem Jessika Alves em entrevista a Splash

Gravada inteiramente na vertical, feita para ser assistida no celular, a qualquer hora e em qualquer lugar, a novela exigiu uma abordagem totalmente diferente para os atores. "A principal diferença é o ritmo. A linguagem vertical exige cenas mais curtas e diretas. Foi um exercício de síntese e precisão. Mas também foi divertido", explica a atriz.

Apesar da aposta ousada, nem mesmo a protagonista imaginava o tamanho do sucesso. "A gente sempre torce, né? Eu sabia que a história era envolvente, mas o alcance superou qualquer expectativa. Ver o público comentando, compartilhando, se conectando... é muito gratificante."

Para Jessika, o sucesso meteórico se deve a uma combinação de fatores: um roteiro leve e viciante, direção afinada, elenco coeso e, sobretudo, o formato inovador. "Ele conversa com o público da internet. É acessível, ágil e feito sob medida para quem está sempre com o celular na mão. A história chegou fácil e prendeu logo nos primeiros episódios."

Com o sucesso de "A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário", Jessika acredita que as narrativas verticais vieram para ficar. "Estamos em um momento de transformação constante no consumo de conteúdo. As novelas verticais abrem novas janelas e atingem públicos que já não assistem à TV. Mas acho que os dois formatos vão coexistir. Cada um com sua linguagem e seu público."