Regina Duarte elogia Bolsonaro e critica remake da Globo: 'É traição'

Regina Duarte, 78, elogia Bolsonaro e critica remate da Globo em entrevista ao Podcatia, da apresentadora Catia Fonseca, 56, no YouTube.

O que aconteceu

A atriz relembrou passagem pela Secretaria Especial da Cultura, em governo de Jair Bolsonaro. "Essa história foi muito inesperada. Eu fui convidada em um sábado ou domingo. Segunda-feira eu fui cobrada. Ele falou: "Vem, vem, vem"."

Regina acrescenta que admira o ex-presidente do Brasil. "Eu tinha votado no Bolsonaro, então era o Bolsonaro me chamando. Um homem que eu admirava, um político que sempre admirei e continuo admirando."