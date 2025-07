Michael C. Hall justifica mais um retorno à Dexter: 'Segunda chance'

Com C. Hall, quem retorna é David Zayas como o detetive Angel Batista. Agora, no entanto, é ele quem caçará Dexter. "Não sabia o que esperar, afinal nunca revisitara um papel assim. Mas com minha experiência de vida e as novas camadas do Batista, foi como conhecê-lo de novo depois de 20 anos, mas com raízes sólidas."

Michael C. Hall como Dexter Imagem: Zach Dilgard/Paramount+ with SHOWTIME

Subversivo

"Dexter" foi lançado antes dos tempos áureos que vivemos do true crime atualmente. Se hoje discutimos se podemos ou não amar um anti-herói, à época era comum amar Dexter Morgan, mesmo se tratando de um assassino em série.

Para Michael C. Hall, essa dualidade faz parte do "charme" da série, que se vê em uma espécie de "área cinzenta". "É subversivo fazer o público torcer por alguém que não deveria. Suas vítimas 'facilitam', mas eu nunca quis passar pelo estresse dele. A série fala sobre essa vontade de fazer uma 'justiça vigilante', mas sem a endossar."

Mesmo sendo considerada uma produção "subversiva" pelo próprio protagonista, é inegável o tamanho do fandom de "Dexter", que se mantém até hoje."O streaming trouxe novos fãs, gente que assistiu agora me dizendo ser viciada. Essa é a vitalidade de 'Dexter': novas gerações descobrindo."