Marcos Mion faz discurso emocionado e defende aposta do Caldeirão

Durante o final do concurso "Caldeirão de Vozes" no Caldeirão com Mion de hoje, Marcos Mion se emocionou e defender a aposta na competição.

O que aconteceu

Antes de anunciar o grupo vencedor, Mion comentou o investimento da produção no quadro. "Eu quero dizer, em nome de todo o time Caldeirão, o quanto estamos orgulhosos de trazer para o nosso palco essa competição. A gente mergulhou nesse universo depois de uma sugestão do nosso chefe. (...) É uma honra levar para todo o Brasil a riqueza musical desse país, numa roupagem que, mesmo sendo brilhante, ainda é pouco divulgada."