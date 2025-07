Lázaro Ramos rebate apelido de cabeçudo: 'É inteligência'

Lázaro Ramos, 46, rebate apelido de cabeçudo feito por Taís Araújo, 46, nas redes sociais.

O que aconteceu

O ator postou um vídeo no Instagram para comentar o apelido que a esposa deu. "Que história é essa de cabeçudo, hein, mozinho? Carrão tem uma cabeçona, uma cabeça grande, que você vê. A minha não é tão grande!"

Lázaro ainda comparou o tamanho de sua cabeça com a do amigo Wagner Moura. "Se você comparar, inclusive, fotos minhas com as do Wagner, vai ver que a dele é realmente uma coisa. É a minha inteligência que é grande, gente".