Kelly Osbourne rebate vídeo falso feito por IA: 'Meu pai não está morrendo'

Ela ressaltou que o pai "não está morrendo". "Sim, ele tem Parkinson, e sim, a mobilidade dele está completamente diferente do que costumava ser, mas ele não está morrendo".

Músico lida com problemas de saúde há décadas e, em 2020, tornou público o diagnóstico de Parkinson. Em 2023, ele anunciou sua aposentadoria dos palcos. No ano passado, o artista contou que faz um tratamento com células-tronco.