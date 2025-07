Irmã de Zé Felipe comenta separação do cantor: 'Não fiquei triste'

Jéssica Beatriz, 31, comentou com seus seguidores sobre a separação de seu irmão, Zé Felipe, de Virginia. O casal anunciou que não estava mais junto em maio.

O que aconteceu

A influenciadora abriu uma caixa de perguntas no seu Instagram e foi questionada se ficou triste pela separação do irmão. "Não (fiquei triste). Não fiquei triste nem com a minha (separação), vou ficar com a dos outros? A gente tem que ser feliz."

Jéssica completou. "O que é da porta para dentro de casa, só o casal na sua intimidade é que sabe o quê acontece."