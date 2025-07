Influenciadora diz que foi 'intimidada' por marca de Virginia: 'Ameaça'

Diante dessa notificação, eu me senti extremamente intimidada, porque o que eu entendi é que há uma ameaça: se eu não retirar o meu vídeo do ar e me retratar, eles vão abrir um processo. Karen Bachini

Influenciadora afirma que equipe jurídica concluiu que a notificação faz parte de um padrão de conduta da Wepink. Karen alega que a resenha foi técnica, cautelosa e baseada no direito fundamental à liberdade de crítica e informação.

Karen destaca que suas críticas foram baseadas em "elementos de fácil constatação" e que o conteúdo do seu vídeo é altamente informativo e didático. Ela diz que encontrou relatos de clientes que tiveram córneas queimadas, alergias severas e inflamações oculares de pessoas de diferentes estados.