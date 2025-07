Drauzio Varella relembra motorista que pediu exame íntimo no táxi

Drauzio Varella, 82, relembrou motorista que pediu exame íntimo no táxi durante Conversa com Bial, da TV Globo, com Pedro Bial desta sexta-feira (11).

O que aconteceu

O médico contou que o motorista pediu que ele desse uma "olhadinha" em seu pênis. "Estou com uma coisa no pinto, pode dar uma olhadinha?"

Drauzio explicou que conseguiria fazer o diagnóstico, mas foi uma situação constrangedora. "Imagina eu no Mackenzie, molecada saindo e me vê, minha vida inteira vai para o lixo. Eu tinha uns 75 anos, pensei, vou entrar em uma rua escondida, mas se alguém vir, pior ainda."