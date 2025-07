'Compro calcinhas pra ele': após vídeo íntimo vazar, eles faturam com pornô

A dona do espaço que eles alugavam para o pet shop pediu a devolução do imóvel e os dois precisaram fechar a loja. Já os amigos não queriam ser vistos ao lado deles "para não serem tachados como swingueiros".

Foi um amigo do casal, que já trabalhava com conteúdo adulto, quem os aconselhou a também aderir a esse universo porque "tinham o perfil".

Eles decidiram aproveitar. O conteúdo para os assinantes é de casal, em que o diferencial é mostrar Luiz com outros homens ao lado da esposa. Um dos detalhes que mais chama a atenção é o fato de Luiz, frequentemente, usar calcinha no sexo.

Esse desejo, diz ele, foi algo que surgiu aos poucos, na medida em que a intimidade com Ary aumentava e, claro, com o aval e o apoio da esposa.

Minha pira em usar calcinha surgiu após eu conseguir me abrir com ela, me sentir plenamente à vontade. Antes, eu já saia com outros homens, mas sem esse detalhe.

Luiz

Ela afirma que curte assistir o marido com outros homens e faz questão de comprar as calcinhas para o casal.