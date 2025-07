'Superman': quantas e quais são as cenas pós-créditos do filme?

A primeira é bem rápida e é uma referência aos quadrinhos que inspiraram o filme. Nela, Superman (David Corenswet) e Krypto estão juntos, abraçados, olhando a a terra enquanto estão sentados na lua.

Na segunda cena, o Superman interage com o Sr. Incrível (Edi Gathegi). Os dois encaram uma rachadura bem destacada em um prédio. Superman brinca com o amigo que sua equação para encaixar novamente Metrópoles após os acontecimentos do filme não deu tão certo.

O filme, dirigido por James Gunn, chegou aos cinemas na última quinta-feira. "Superman" abre o novo universo cinematográfico da DC e tem David Corenswet como o herói, Nicholas Hout como Lex Luthor e Rachel Brosnahan como Lois Lane.