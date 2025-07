Bong Joon-ho, diretor de 'Parasita', elege 10 melhores filmes do século 21

'O Dia em que Ele Chegar' (2011)

No filme, o cineasta Seong-jun surge em dias repetitivos e encontros ambíguos pelas ruas de Seul. Dirigido por Hong Sang-soo e estrelado por Yoo Jun-sang, trata-se de um retrato poético e bem-humorado sobre relacionamentos e o acaso. Não está disponível no streaming.

Cena do filme 'O Dia em que Ele Chegar' (2011) Imagem: Divulgação

'A Rede Social' (2010)

Com direção de David Fincher e Jesse Eisenberg no papel de Mark Zuckerberg, narra a controversa criação do Facebook. Mostrando as batalhas judiciais e conflitos pessoais que marcaram a ascensão da rede social mais famosa do mundo. O filme ganhou três Oscars: Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Montagem e Melhor Trilha Sonora. Disponível no Max.