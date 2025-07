Áudios, rifa e divisão de seguro: mãe de Marília mergulha em polêmicas

"Por acaso o violão é seu? Se ela deixou um filho, então é do filho", escreveu uma seguidora. "Sinceramente, eu jamais iria rifar as coisas da minha filha, com a grandeza da Marília, por 2 reais, tirando do meu neto a oportunidade de tocar o violão e andar no carro. Isso é surreal", publicou outra.

Após briga com Murilo Huff vir à tona, ela comprou de volta o violão da filha. "No momento em que o violão foi entregue ao ganhador, eu negociei com o ganhador da rifa e o comprei de volta", disse Robson Cunha, advogado de Ruth.