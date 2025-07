Victor fala de situação com ex e filhas após acusação no Power Couple

Minha luta é diária, nem só pelas meninas, mas por mim mesmo. O que a gente está fazendo é o que eu posso fazer atualmente. Quanto melhor eu estiver financeiramente, melhor as meninas vão ter também. Tudo é uma fase. Victor Pecoraro

Ele continuou. "Na separação, o pouco que a gente tinha ficou com ela. Deixei pra ela se manter com as crianças um bom tempo. Pra que desse tempo também pra ela se estabilizar. Foi tudo planejado. O tempo passou, ela não conseguiu se ajustar e eu ainda tô me ajustando. É um processo."

Victor negou ter atrasado a pensão. "Agora sobre pensão? Nunca houve atraso. Todo mês a gente paga. Tem mês que vai um pouco mais, tem mês que vai um pouco menos, mas o mínimo sempre tá indo."

Victor e Renata foram casados entre 2012 e 2021 e são pais de duas meninas, Rebekah e Sophia.