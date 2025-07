Solange em 'Vale Tudo' de 1988, Lídia Brondi tem ligação com ator do remake

Do casamento com Ricardo, Lidia teve Isadora Frost, 38, sua única filha e meia-irmã de Pedro Waddington. Isadora mora nos Estados Unidos e é artista plástica. Há registros dela ao lado do irmão, Pedro, nas redes sociais - veja abaixo.

Isadora Frost; Lídia Brondi e Cássio Gabus Mendes; Ricardo com os filhos, Isadora e Pedro Waddington, e a ex-mulher Helena Ranaldi Imagem: Reprodução

Ela é casada com o ator Cássio Gabus Mendes, 63, desde 1991. Ela largou a carreira de atriz após a novela "Meu Bem, Meu Mal" (1990) e se dedica à psicologia desde então.

Tanto em "Vale Tudo" quando em "Meu Bem, Meu Mal", Lídia e Cássio foram par romântico. A partir das novelas, os dois criaram um forte laço, mas só assumiram a relação fora das delas em 1991.

Em Meu Bem Meu Mal, fiz par romântico com ela, mas era uma relação profissional. Como atores, tínhamos muita química em cena. Ela sempre foi uma atriz maravilhosa. Foi fora do ar que nos aproximamos e ficamos juntos Cássio Gabus Mendes, ao jornal O Globo, em 2020