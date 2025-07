Mulher de Paulo Betti foi pedida em casamento durante ato contra Bolsonaro

Dadá nasceu no Piauí. Ela trabalha como comediante, "cuscuz influencer", performer, apresentadora, atriz, roteirista e jornalista. A carreira como humorista começou com a performance no "Bloco Me Beija Que Eu Sou Cineasta".

Artista participou da novela 'Flor do Caribe" (2013), na Globo, e em 2015 integrou a bancada do programa Amor & Sexo. Ela também chegou a comandar boletins do BBB 16. Ela também trabalhou no programa "A Culpa é da Carlota", no Comedy Central.

Atuou como roteirista dos filmes "Tudo Por Um Pop Star" (Thalita Rebouças) e "Lucicreide vai pra Marte" (Fabiana Karla). Ela também atuou nos longas "Correndo Atrás" (Helio de La Peña e Jeferson De) e "Vovó Ninja" com Gloria Pires (dir. Bruno Barreto).

Atriz disse em 2020 que teve um quadro cancelado no Fantástico (Globo) com o argumento de que seria "nordestina demais". O comentário teria sido feito por um chefe do programa jornalístico. À época, a Globo não se manifestou sobre as alegações.