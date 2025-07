Paolo Sorrentino abre Festival de Veneza prometendo marca com originalidade

"La Grazia", do italiano Paolo Sorrentino, foi escolhido para abrir um dos principais festivais do ano: o Festival Internacional de Cinema de Veneza. O evento começa em 27 de agosto e vai até 6 de setembro.

Baseada na cinematografia do diretor, a escolha do longa é acertada, avalia Flavia Guerra no videocast Plano Geral desta quarta-feira. Ainda sem sinopse, o filme é descrito como uma "epopeia cinematográfica" e uma história de amor ambientada na Itália.

Para a jornalista, Paolo é um dos nomes mais originais do cinema atual. "Ninguém cria a beleza como esse homem. Ele é um pintor renascentista, barroco, que mistura estilos dentro do cinema", avalia. "Apesar de ser mau humorado e melancólico, acho-o um grande criador do cinema".