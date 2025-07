Leo se torna nova cúmplice da vilã mais terrível de 'Dona de Mim'

A vilã revela para a babá, de forma cifrada, que uma faca será 'esquecida' entre as almofadas do sofá. As duas, unidas por um objetivo comum, selam um pacto silencioso.

Tânia, embora cínica, demonstra preocupação com a sobrinha e repulsa por Vanderson. Enquanto isso, Leo, determinada, aceita o plano e afirma fazer de tudo para proteger a menina.

Quando a protagonista chega ao apartamento com Sofia e a assistente social, ela insiste em inspecionar o local antes de deixar a menina sozinha. Durante a vistoria, encontra a faca exatamente onde Tânia havia indicado.

Ela reage com firmeza e afirma que o ambiente não é seguro para uma criança. Jaques tenta minimizar a situação, diz que foi uma exceção, mas Leo se mantém firme.

