Justiça absolve ex-marido de Ana Hickmann em processo aberto por Edu Guedes

A Justiça de São Paulo absolveu Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, em uma ação movida pelo apresentador Edu Guedes por difamação.

O que aconteceu

O juiz José Fernando Steinberg entendeu que não houve difamação em falas de Alexandre em janeiro de 2024. Na época, Edu Guedes protocolou uma queixa-crime após ter sido acusado de manter um relacionamento com Ana enquanto ela ainda era casada com Alexandre.

O magistrado entendeu que Alexandre não articulou nenhum fato ofensivo em relação a Edu Guedes. "Pelo contrário. Ele chamou a si próprio de 'corno', mas sem atribuir, em relação a Edu Guedes, qualquer ato ofensivo relativo ao crime de difamação".