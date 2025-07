Influencer abandona conteúdo adulto: 'Aceitei coisas inegociáveis'

A influenciadora Sophie Buttini, 26, anunciou que não vai mais fazer conteúdo adulto.

O que aconteceu

A argentina naturalizada brasileira disse que não se reconhecia mais. "Eu dizia que era só trabalho, só uma fase, que o dinheiro justificava tudo [...] Eu não via mais a Sophie, só uma via uma personagem que inventei para sobreviver", diz em vídeo publicado no Instagram.

Lésbica, Sophie diz ter feito o que até então era inaceitável para ela: gravar com homens. "Me traí para agradar os outros, para manter as vendas, para não quebrar no final do mês. Entrei numa doença disfarçada de liberdade. A doença de fazer tudo por dinheiro".