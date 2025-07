Ex-namorados, Drica Moraes e Enrique Diaz vivem casal 50+ em 'Férias'

A peça "Férias" volta ao Rio de Janeiro a partir do dia 8 de agosto. Desta vez, Enrique Diaz passa a fazer par com Drica Moraes e substitui Fabio Assunção, que se afasta do teatro para rodar "Nosso Lar 3".

Como vai ser

Os dois dão vida a um casal na faixa dos 50 anos que estão casados há 25. O curioso é que Enrique foi o primeiro namorado de Drica. "Sou amigo da Drica há 40 anos, já fomos namorados, tivemos uma companhia teatral, uma história de amor e amizade muito linda, e trabalhar com ela é sempre um presente", diz o ator e diretor do espetáculo.

Com 25 anos de casados, "H" e "M" seguem sexualmente ativos e pode-se dizer que, com uma certa compulsão sexual, transam sem culpa. Os filhos, já crescidos, tiveram a ideia de mandar os pais de férias em um cruzeiro e, livres da rotina, fazem bom uso da "liberdade" e se comportam como adolescentes. Eles se amam por todo o navio como se não houvesse amanhã, até que, flagrados pelas câmeras de segurança, são "gentilmente convidados" a se retirar da embarcação, quando ficam, literalmente, a "ver navios", em uma praia colombiana.