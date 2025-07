Edu Guedes recebe alta antes do previsto: 'Dia muito especial'

Edu Guedes recebeu alta médica dez dias antes do previsto.

O que aconteceu

Ana Hickmann compartilhou a notícia. "Meu amor está de volta em casa!!! Que alegria!!! Preparei um almoço surpresa para recebê-lo com todo amor do mundo", escreveu a apresentadora.

Ela agradeceu o apoio. "Muita gratidão a Deus, aos médicos e a todos os profissionais que cuidaram do Edu com tanto carinho. A recuperação dele está sendo maravilhosa. Muito obrigada a todos que rezaram por ele. Está dando certo!!!!"