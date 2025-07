Dhomini se irrita em entrevista, grita e Radamés pergunta: 'Tem segurança?'

Perto do fim da Cabine de Descompressão após a final do Power Couple 2025 (Record), Dhomini se irritou com Radamés.

O que aconteceu

Os dois casais Dhomini e Adriana e Carol e Radamés comentavam seu embate, que foi o principal da temporada. Em certo momento, um começou a falar por cima do outro e Dhomini disse não querer mais falar.