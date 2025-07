Dhomini sobre treta com Carol no Power Couple: 'Arrependimento nenhum'

Durante a Cabine de Descompressão após a final do Power Couple 2025 (Record), Dhomini e Carol falaram sobre o seu embate na temporada e o momento em que o ex-BBB foi segurado numa treta ao vivo.

O que aconteceu

Dhomini comentou o que teria acontecido se não tivesse sido segurado. "Quando a pessoa fica transtornada não tem mais limite de controle. O que aconteceria se não tivessem me segurado? Eu ia xingar mais. Eu poderia ter usado o que eu penso da Carol. Que ela é uma pessoa que impõe um posicionamento com prepotência não deixando você argumentado. Se tivessem me soltado, eu só ia continuar xingando."