Carol sobre Gretchen no Power Couple: 'Esperava que ficassem bajulando'

Durante a Live dos Campeões, Carol, que venceu o Power Couple 7 (Record) ao lado do marido Radamés, comentou sobre a convivência com Gretchen no reality show. A rainha do rebolado desistiu do programa na quarta semana.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Power Couple? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Carol contou sua reação inicial ao conhecê-la. "No primeiro dia, quando a gente estava fazendo a apresentação, ela falou que queria falar no nome dela e do Radamés de não trazer coisas do passado pra cá. Eu falei: bacana, me surpreendeu positivamente."