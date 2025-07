Candinho encontra filho em 'Eta Mundo Melhor'; quem é ator que faz criança

Também já interpretou Ney Matogrosso em sua infância no longa-metragem "Homem com H". No final do ano passado, Davi filmou o protagonista Theo de "Cartas para Deus", um drama que exigiu que ele raspasse o cabelo para viver o personagem.

É um momento abençoado, maravilhoso, mágico e muito especial. Davi Malizia

Davi Malizia ao lado de Vicente Alvite e Arthur Yera nos bastidores da Globo Imagem: Arquivo pessoal

Davi também tem experiência em espetáculos musicais. Já participou da "Escolinhazinha do Professor Raimundo" e "A Megera Domada", ambos sob a direção de Cininha de Paula.

Nas horas vagas, Davi diz gostar de ir à piscina, brincar com bonecos da Marvel e assistir TV. Ele também tem um canal no YouTube, onde ensina LIBRAS para crianças. Além disso, Davi participa do canal de humor do Eduardo Lassah como "Junior" e está na turma Master de dublagem no IAB (Instituto Artístico Brasileiro).