Carol revela estratégia dentro do Power Couple e Dhomini diz: 'Terrível'

Na Cabine de Descompressão, após a grande final do Power Couple 2025 (Record), Carol comentou uma de suas estratégias usadas no programa.

O que aconteceu

Carol e Radamés assistiram sua primeira treta generalizada da temporada, com Eike e Nat. Na sequência, também viram a cena onde ela fala para Radamés que durante as brigas, ela se colocaria na frente.

Carol explicou. "É uma estratégia, sim, me posicionar sempre que tiver embate homem com homem. Homem tem a coisa do ego e a gente sabe que qualquer meio empurrão pode gerar uma expulsão."