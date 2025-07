Aline Campos expõe arrependimento com tatuagens: 'A primeira fiz aos 15'

Aline Campos mostra como ficou sua perna após remover tatuagem Imagem: Instagram

O processo para retirar a tatuagem da perna levou mais de dois anos. "Demora porque a gente precisa dar um intervalo de pelo menos três meses para que a pele se recupere e não fique com aquelas cicatrizes. Agora, depois de um bom tempo, eu resolvi remover mais duas".

E por que Aline resolveu tirá-la? "Para ser sincera, não gostei [do resultado] no dia seguinte que fiz. Ainda tentei, coloquei mais tinta na época, eu era realmente muito jovem, inconsequente, imatura e impulsiva. OK, tudo bem, mas eu sabia que eu queria tirar".

Aline está retirando a primeira tatuagem que fez na vida: uma sapatilha de balé nas costas. "Olhando as minhas novas tatuagens nas costas, eu acho que ela [a sapatilha] tá boiando ali e um olho na minha nuca. Enfim, é uma questão de estética, eu sou libriana, eu tô sempre mudando de ideia, mas já tem um bom tempo que eu olho para elas e não curto mais".

Aline Campos conversou com Splash na sessão vip do musical 'Hair', no Teatro Riachuelo Rio Imagem: Roberto Filho/Brazil News

Pressão estética

Aline conta que busca manter equilíbrio nos cuidados com o corpo, a mente e o espírito, apesar de a curiosidade maior ser sobre os cuidados com o físico. "Comecei a fazer balé com três anos. É uma atividade física intensa. E eu só fui mantendo porque aquilo me fazia bem. Então, era sempre muito natural. Nunca fiz nenhuma dieta muito rígida, sempre me alimentei bem. Claro que a genética também ajuda"