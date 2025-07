Galisteu diz que A Fazenda tem má fama injusta: 'BBB teve barracos maiores'

Eu não ligo [para o barraco]. O barraco é fundamental, é importante, mas claro, tem limite também. [...] As regras do programa são mais importantes que tudo. Tem eu, o público, a regra e os patrocinadores. Essas coisas são invioláveis. Se os peões tentarem [invadir] essas coisas, vão rodar.

A apresentadora, que diz ainda não ter acesso ao elenco da próxima edição, adoraria ver Alexandre Frota no programa. "Eu ia adorar. [...] Ele é um baita personagem que temos no país, mas agora é pai e tá tão dedicado a isso que duvido que vai participar. Mas ele é um campeão de reality, ele é bom no que faz. Quando quer fazer uma coisa, faz direito".

Apesar de dar suas sugestões de nomes, diz que nenhuma nunca foi acatada pelo diretor Rodrigo Carelli. "Eu nunca consegui emplacar ninguém, mas faço minha parte. Quem quer entrar no reality, eu mando nome, sobrenome, história, mando tudo, mas nunca consegui emplacar ninguém", conta.

Apresentar programa aos domingo é sonho antigo

Galisteu tem quase 30 anos de televisão, mas ainda tem um sonho a realizar: entrar para a "guerra dos domingos". "O domingo sempre esteve nos meus sonhos. Eu sou de uma geração que o domingo tava na mão do Gugu e do Faustão. Só tinham homens falando no domingo. E aí, quando você não assistia nem o Gugu, nem o Faustão, tinha o futebol, mais masculino ainda."