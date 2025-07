Adriana diz ter tido dúvida com edição do Power Couple: 'Favoritas câmeras'

Ela confessou. "Mas a gente não sabia o que o público estava vendo aqui fora. A gente não sabe o que passa na edição e o que as câmeras do PlayPlus sugerem, as favoritas câmeras."

A gente não sabia se mostrava quem a gente era, as cosias boas que a gente fazia, ou se ficava fixando naquele único episódio que o Dhomini se descontrolou . Adriana

Adriana e Dhomini foram os vice-campeões da temporada, com 41,84%. Carol e Radamés venceram, com 54,24%.