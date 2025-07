Yasmin Brunet lista críticas sobre sua aparência: 'Cracuda, anoréxica'

Yasmin Brunet, 37, usou as redes sociais para desabafar sobre os comentários que tem recebido sobre seu corpo.

O que aconteceu

Em seu perfil no X, a modelo se queixou sobre a falta de empatia. "Dei uma olhada ontem nos comentários do meu último post no Insta e dei block em muita gente. Acho surreal as coisas que algumas pessoas falam. Parece que a tela do celular, do computador, cria um distanciamento entre as pessoas aonde algumas - chegam a perder total a empatia".

A artista disse que não se deixa abalar por esse tipo de comentário. "Quem está do outro lado da tela lendo é um ser humano. Você esta falando sobre uma pessoa na própria página dela. Não me machuca mais porque estou acostumada, mas incomoda de uma certa forma porque são coisas surreais".