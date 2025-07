Por que é importante Wagner Moura já aparecer em lista de cotados ao Oscar

Segundo o jornalista, o novo filme tem sido alvo de algumas discussões polêmicas. "Estão dizendo que o filme é frio e não traz a 'quentura' que tinha o outro. Mas são novos tempos, e o olhar de uma diretora mulher. Não é algo apelativo", pontua Vitor. "Tem cenas muito boas, mas há momentos em que falta alguma coisa".

Flavia Guerra diz que o incômodo acontece por que o filme é sobre a ausência do desejo. "É um filme de combustão lenta, que não 'chega chegando'", avalia. "É um filme sobre redescobrir. Ele é 'frio' porque a protagonista está 'fria'".

Não acho que o filme não tenha cenas sexy; ele é sobre o controle do desejo; um movimento da mulher contemporânea. Não tem como fazer o 'Emmanuelle' de 1974, que era para o 'male gaze' —o olhar masculino. Era um diretor homem dirigindo; o corpo da Sylvia Kristel estava a serviço do desejo masculino. Aqui, não. Flavia Guerra

