Silvia Abravanel sobre espaço a pastores no SBT: 'Pode ser um tiro no pé'

Silvia diz que Silvio Santos não incentivou seus estudos: 'Não dava dinheiro'

Silvia contou que precisou insistir e bater de frente com o pai para concluir os estudos, porque Silvio queria que ela se dedicasse integralmente ao SBT. "Quando chegou o momento de eu fazer veterinária, ele fez de tudo que você possa imaginar para atrapalhar minha faculdade, tanto que fui fazer em Presidente Prudente [longe dele]. Ele não me dava mesada, não me dava dinheiro para comprar livros, não dava dinheiro para o lanche da minha faculdade. Mas eu sempre fui muito incisiva no que eu queria, por mais que ele estivesse lá fazendo tudo para aquilo não acontecer, eu batia de frente com ele, de forma corajosa, até porque era ele quem pagava a faculdade, mas consegui me formar".

Silvia Abravanel relata acidente com cobra

A apresentadora explicou que uma de suas dez serpentes já picou sua boca. "Uma vez eu estava alimentando uma cobra, só que eu não sabia até então que quando elas estão se alimentando você tem que deixá-las quietas fazendo a digestão por 20 dias... Eu peguei a cobra, coloquei no meu braço, esqueci que estava com ela ali e fui organizar umas coisas, ela veio para cima de mim e mordeu na minha boca, deu uma bicada. Ficou inchado, roxo, mas nada que uma maquiagem não resolva".

