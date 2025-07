Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 11 a 19/7

Sabiá anuncia a Candinho que não houve sobreviventes no naufrágio do navio. Ernesto pede abrigo a Zulma, mas a prima o expulsa de sua casa. Maria Divina se oferece para trabalhar na casa de Cunegundes. Dita vence a premiação como cantora na rádio. Margarida reconhece Lúcio. Celso descobre a suposta morte do filho de Candinho. Lauro oferece uma vaga no curso de enfermagem para Estela. Cunegundes, Quincas e Quinzinho decidem ir para São Paulo. Maria reconhece o bebê de Candinho nos braços de Zulma. Zulma entrega o bebê para Ernesto, que identifica a criança. Maria vai atrás de Zulma, e acaba sofrendo um acidente.

Quarta-feira, 16 de julho

Zulma observa Maria no chão, inconsciente, e foge. Ernesto diz a Zulma que sabe de quem é o bebê que tem nos braços. Candinho encontra Cunegundes e sua família em São Paulo, e pede que Sabiá os oriente. Candinho e Celso vão atrás de informações sobre o naufrágio do navio em que estava a cigana. Estela acolhe Maria no hospital. Zé dos Porcos e Maria Divina se beijam. Asdrúbal conhece a família de Cunegundes. Celso descobre que Maria foi atropelada e não resistiu. Ernesto explica para Zulma sobre o bebê de Candinho. Dita assina o contrato com a rádio, quando vê Quincas com Francine. Sandra gosta de saber do falecimento de Maria. Celso exige que Zulma lhe devolva o bebê de Candinho.

Quinta-feira, 17 de julho

Zulma convence Celso a deixar o bebê com ela, e Ernesto ouve. Dita decide se separar de Quincas e permanecer na cidade. Zulma expulsa Ernesto de sua casa. Quincas fica encantado com Sônia. Estela recebe uma mensagem de um homem e se desespera. Candinho sente que seu filho está vivo. Margarida acolhe Sônia em sua pensão. Celso resgata os pertences de Maria no hospital, e é acolhido por Estela. Zulma acredita que Samir tenha sido levado de sua casa.

Sexta-feira, 18 de julho