Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 11 a 19/7

Leo pede que Vanderson se afaste de Sofia. Sofia diz a Leo que está com medo de ir para a escola, e pede para ficar com Rosa. Sofia começa a fazer terapia. Nina confronta Danilo sobre Filipa. Abel faz uma proposta para Vanderson. Marlon pede que Adriano não o filme. Nina conversa com Denise sobre Filipa. Filipa recebe as amigas de Nina na mansão, e se preocupa com o sumiço da filha. Dedé vai com Kami visitar Ryan no salão. Danilo ajuda Filipa a procurar por Nina. Stephany, Peter, Dara, Jeff e Ivy avistam Nina

Sábado, 12 de julho

Nina despista Dara e Stephany. Danilo avisa a Filipa que Nina está na batalha de rimas. Aori expulsa Vespa da batalha. Kami fica mexida com a presença de Ryan. Vespa cobra a dívida de Lucas e ameaça Ryan. Lucas ajuda Ryan. Ryan explica sua situação no presídio. Vespa se impressiona com Nina. Filipa resgata Nina com a ajuda de Danilo. Sofia tem um pesadelo com Vanderson. Kami confronta Marlon sobre os vídeos na internet.

Segunda-feira, 14 de julho

Abel acolhe Filipa. Nina provoca Sofia. Marlon se preocupa com a quantidade de visualizações de seus vídeos. Lucas afirma a Jussara que é o namorado de Dara. Kami se irrita com o interesse de todos pelos vídeos de Marlon. Marlon exige que Adriano retire seus vídeos da internet. Nina tenta se aproximar de Filipa, que segue em crise. Danilo sonda Nina sobre o estado de Filipa. Abel chama a atenção de Davi na empresa. Jaques manipula Davi. Marlon faz uma doação para o pastor Enoque. Filipa pede ajuda a Paula. Tem início a audiência com Vanderson e Abel sobre Sofia.

Terça-feira, 15 de julho