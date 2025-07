Quem é a brasileira que enfrentou participante no Big Brother em Portugal

Apesar de viver no exterior, Ana mantém uma forte conexão com o Brasil. Costuma visitar Salvador e o Rio de Janeiro, cidades que aparecem com frequência em seus posts no Instagram, onde soma mais de 100 mil seguidores. Nas redes, ela compartilha com leveza o cotidiano, viagens e reflexões sociais, especialmente ligadas ao feminismo.

Brasileira está no BBB de Verão, em Portugal Imagem: Reprodução/Instagram

Ana se descreve como uma mulher de muitos ofícios. Ao longo da vida, já atuou como atriz, professora de yoga, modelo, massoterapeuta, produtora de eventos e influenciadora. Toda essa bagagem se reflete em sua postura dentro do reality, onde se destaca pela espontaneidade e firmeza.