Filme mais assistido da Netflix no mundo todo é ação com Charlize Theron

"The Old Guard 2" é o filme mais assistido do momento na Netflix do mundo todo.

A obra foi assistida 37,5 milhões de vezes nesta semana. Segundo a plataforma de streaming, os assinantes passaram 66,8 milhões de horas vendo o filme.

No filme, Charlize Theron é uma guerreira. A personagem, Andy, virou mortal no fim do primeiro filme, e faz parte de uma organização encarregada de defender a humanidade.