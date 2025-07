Diretor de 'Round 6' perdeu vários dentes durante produção da série

Antes do lançamento de "Round 6", Dong-hyuk chegou a falir, precisando até mesmo vender seu computador pessoal para comprar comida. No entanto, ao final de 2021, acumulava uma fortuna estimada em US$ 5 milhões (cerca de R$ 27 milhões) —um valor bastante alto para alguém que esteve à beira da pobreza.

Ao ser questionado sobre o porquê de ter voltado à produção, ele foi categórico: dinheiro. "Ainda que a primeira temporada tenha sido um sucesso global, eu não ganhei muito dinheiro. Fazer a segunda temporada vai me compensar pelo sucesso da primeira", disse ao Radio Times.

Lee Jung-jae em 'Round 6' Imagem: Netflix/Divulgação

O que explica o fenômeno?

Para Suzana Veiga, doutora em história, a 1ª temporada foi um sucesso na Coreia do Sul e fora dela ao apresentar uma crítica sistêmica com reflexões incisivas sobre problemas estruturais da sociedade. "O sucesso internacional da série repercutiu também no país: trabalhadores saíram às ruas vestidos com os figurinos da produção, transformando a obra em um símbolo de resistência", conta a Splash.

O diretor Hwang Dong-hyuk já havia causado comoção nacional com o filme "Silenciados" (2011), baseado em casos reais de abusos contra crianças com deficiência em Gwangju. "O filme gerou protestos massivos e a criação da Dogani Bill, lei que endureceu punições para crimes contra pessoas com deficiência", destaca Veiga.