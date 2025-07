Novos personagens chegam após passagem de tempo em 'Êta Mundo Melhor'

A chegada de Samir

A nova fase de "Êta Mundo Melhor" marca a chegada de um novo personagem que promete emocionar o público: Júnior, também chamado de Samir, interpretado por Davi Malizia. "Ele é uma criança boa, otimista, feliz, ingênua e que vê sempre o lado bom das coisas", define o jovem ator sobre seu personagem.

Apesar da pouca idade, o ator já carrega experiência no cinema, tendo interpretado Ney Matogrosso em sua infância no longa-metragem "Homem com H", e participado do filme "Cartas para Deus", que ainda será lançado. "É um momento abençoado, maravilhoso, mágico e muito especial."

Samir (Davi Malizia) e Candinho (Sergio Guizé) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léi Rosário/Globo

Na trama, Samir convive com outras crianças em um orfanato. Segundo o ator, sua relação com os pequenos será marcada por amizade e diversão. Já com Zulma e Zenaide, as responsáveis pelo local, a dinâmica começa com respeito e desconfiança.

Para dar vida ao papel, Davi conta com a ajuda da preparadora Symone e se dedica a observar o personagem de Sergio Guizé. "Procuro estudar os meus textos e observar bem o Candinho, o modo de andar, falar, para que eu tenha alguns traços do meu 'pai'."