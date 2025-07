Marido de Sasha não percebe e acaba expondo bumbum nas redes

João Lucas, marido de Sasha Meneghel, acabou chamando atenção nas redes sociais durante uma viagem romântica do casal a Fernando de Noronha.

O que aconteceu

Tudo começou quando Sasha publicou um vídeo mostrando o namorado com a pele vermelha e marcada pelo sol. "O João não soube passar o protetor solar", comentou a filha de Xuxa. A exposição prolongada ao sol sem a proteção adequada resultou em marcas nítidas no corpo do artista.

Em um novo vídeo, João acabou exibindo sem querer o bumbum. O músico tentava mostrar aos seguidores o corpo vermelho, quando teve um descuido e acabou publicando a imagem sem perceber que estava mostrando suas partes íntimas. A foto ficou disponível por pouco tempo, mas foi o suficiente para causar repercussão.